Noskaties Latvijā brīvi pieejami Baltkrievijas propagandas kanāli, kas citē Šleseru, Ušakovu un Krištopānu

“Tas ir informācijas kara produktus, kur visa informācija ir specifiski iepakota. Lai nevis veicinātu domāšanu, bet propaganda strādā, samazinot izvēles iespējas, tā nav izglītošana. Propaganda ved cilvēkus sašaurināti kā tuneli, un it kā viņš nonāk pie it kā pareizās vienīgās atbildes. Tā nav informēšana. Meli jau nav alternatīvs viedoklis, tā ir maldināšana.”

Par mediju nozari atbildīgā Kultūras ministrija apgalvo, ka gadījumos, kad Krievijas vai Baltkrievijas informācijas kanāli ir pakļauti sankcijām, pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā YouTube, šādu kanālu saturs esot jāizņem no savām platformām. Un tas attiecas arī uz atsevišķiem raidījumiem vai to fragmentiem. Arī gadījumos, kad satura veidotājs nav sankcionēts, bet saturs apdraud valsts drošību, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei esot iespēja vērsties pie platformas un lūgt ierobežot piekļuvi no Latvijas IP adresēm. Un tieši tā pat var slēgt interneta lapas, kur ir valsts drošību apdraudošs saturs.