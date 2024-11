''Xiaomi Handheld Garment Steamer'' – kompakts tvaika gludeklis mājām un ceļojumiem

No viegliem un maigiem audumiem šūtu apģērbu ar tvaika gludekli '''Xiaomi Handheld Garment Steamer'' var gludināt, vienkārši uzkarinātus uz pakaramā, t. i., vertikāli, ar gludekļa uzgali nepieskaroties audumam. Biezākus, izturīgākus un blīvākus audumus labāk gludināt horizontālā stāvoklī, piespiežot pie auduma gludekļa uzgali, lai tvaiki vieglāk iespiestos šķiedrās un iztaisnotu tās gan no ārpuses, gan iekšpuses. Lai gan ar pēdējām no minētajām drēbēm labāk tiek galā tradicionālais gludeklis, izgludināt tās var arī pietiekami jaudīgais tvaika gludeklis ''Xiaomi Handheld Garment Steamer''.