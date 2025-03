TIEŠRAIDE: Biznesa izrāviens un sabiedriskā sektora transformācija digitālajā laikmetā

Pievienojies mums tiešraidē 1. aprīlī no plkst. 13.30 līdz 15.30 DocLogix rīkotajā seminārā “Biznesa izrāviens un sabiedriskā sektora transformācija digitālajā laikmetā”! Šis pasākums būs lielisks izziņas avots ikvienam, kuru interesē, kā digitālās tehnoloģijas maina uzņēmējdarbību un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Seminārā dzirdēsi reālus pieredzes stāstus un praktiskus padomus no dažādu jomu līderiem un ekspertiem, kuri dalīsies ar saviem izaicinājumiem un veiksmīgiem risinājumiem digitālās transformācijas ceļā. Neatkarīgi no tā, vai pārstāvi publisko sektoru, vadi uzņēmumu vai vēlies saprast, kā digitālās pārmaiņas veicina efektivitāti un inovācijas, seminārs sniegs vērtīgas atziņas un iedvesmu. Uzzini, kā digitālie risinājumi var palīdzēt attīstīt arī tavu organizāciju digitālajā laikmetā!