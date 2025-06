Ilgdzīvošanas algoritms: kustība, sabiedrība un tehnoloģijas

Ļoti svarīgi. Cilvēks var gulēt it kā pietiekami stundas, bet no rīta joprojām justies neizgulējies. Labs miegs nav tikai par stundām – to var traucēt gan elpošanas apstāšanās jeb apnoja, gan arī nepietiekama dziļā miega fāze. Gudrie pulksteņi un miega aplikācijas palīdz izprast šos traucējumus – un reizēm ir vērtīgi arī ar šiem datiem doties pie speciālista. Kvalitatīvs miegs ir viens no stūrakmeņiem gan ilgdzīvošanai, gan labam garastāvoklim.