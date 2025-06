X-TAP: vienkāršs pieskāriens, dziļš ieskats veselībā

No datiem uz izpratni

Bet ko iesākt ar šiem datiem? Huawei arī to ir atrisinājis. Modernā Health Glance sistēma pārvērš iegūto informāciju vizuālā, saprotamā un intuitīvā veselības pārskatā. Katrs mērījums tiek papildināts ar ieteikumiem un brīdinājumiem, ja kāds no parametriem liecina par iespējamu novirzi no normas. Šī ir tehnoloģija, kas ne tikai skatās uz ķermeni, bet palīdz labāk saprast ķermeņa valodu, un tieši tāpēc X-TAP ir kļuvis ne tikai par fitnesa rīku, bet arī par preventīvās veselības uzticības punktu.