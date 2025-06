Audzēts bez antibiotikām – dzīvnieku labturības garants!

Mājputnu gaļa, kas marķēta ar “Audzēts bez antibiotikām” garantē patērētājiem, ka mājputni auguši un dzīvojuši tiem piemērotos apstākļos, brīvi no stresa. Putnkopji, veicot būtiskus ieguldījumus mājputnu turēšanas apstākļu uzlabošanās un biodrošībā, ieviesuši saimniecībās vislabākās prakses, tādas kā:

Vadošie putnkopībās speciālisti, veterinārārsti ar lielu profesionālo darba stāžu putnkopībā atzīst, ka slimību profilakses nolūkā lauksaimnieki kardināli maina pieeju putnu turēšanas apstākļiem, ņemot talkā jaunākās tehnoloģijas un iekārtas. Būtiski finanšu resursi tiek ieguldīti biodrošībā - infrastruktūrā un vidē ap dzīvnieku mītnēm, kurā līdz minimumam samazina mājputnu slimību ienešanas risku no ārpuses. “Svarīga ir slimību kontrole un higiēnas prasību ievērošana. Nepieļaut patogēno mikroorganismu ienešanu novietnē un pārnešanu no novietnes uz novietni. Ja novietne netiek kontaminēta, no putnu saslimstības var izvairīties un var iztikt bez antibiotikām,” norāda Latvijas Veterinārārstu biedrības prezidents Ilmārs Dūrītis.