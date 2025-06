Drošības speciālisti 21. gadsimtā: Biznesa augstskola Turība pirmā Baltijā CONRIS tīklā

Mūsdienu pasaulē, kur izaicinājumi mainās ne tikai sezonāli, bet pat ikdienas ritmā, drošības nozare kļūst par vienu no būtiskākajām sabiedrības un organizāciju funkcionēšanas balstiem. No kiberdraudiem līdz nacionālajai aizsardzībai, no organizāciju drošības līdz krīžu vadībai – šīs ir jomas, kurās zināšanas, stratēģija un spēja pielāgoties var kļūt par ikdienas nepieciešamību.