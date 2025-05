Ilgtspējīgs gaļas patēriņš sākas ar īsu piegādi

Pērkot produktus, kas ir ceļojuši no tālākām valstīm pa garu piegādes ķēdi, patērētājs laiž garām iespēju ēst svaigus, nesen ražotus produktus. Nereti, pirms nonākt uz jūsu galda, produkti kravas konteineros ceļo nedēļu, divas, pat mēnesi, kamēr caur noliktavām nonāk pie mazumtirgotāja. Viss šis ēdiena ceļš no lauksaimnieka līdz patērētāja galdam ir ne tikai garš, bet arī dārgs, tāpēc paša produkta ražošanas izmaksas veido tikai nelielu daļu no veikalā redzamās cenas plauktā. Tikmēr ES ražotie produkti var nonākt pie vietējām mazumtirdzniecības ķēdēm un pircējiem tajā pašā dienā.