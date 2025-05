Vai negadījums uz ceļa maina Latvijas autovadītāju braukšanas stilu?

Aptaujas dati liecina, ka apzinīgāka braukšana pēc negadījuma īpaši raksturīga vecuma grupām no 18 līdz 24 gadiem un no 45 līdz 54 gadiem, nedaudz mazāk šādas izmaiņas novērotas vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem, bet viszemākie rādītāji fiksēti vecuma grupā no 55 līdz 65 gadiem. Savukārt citu Baltijas valstu autovadītāji pēc negadījuma ir mazāk mainījuši savu braukšanas stilu – tā norādījuši 48 % Lietuvas (39 % vīriešu un 61 % sieviešu) un 47 % Igaunijas (42 % vīriešu un 55 % sieviešu) autovadītāju.