Latvijas drifta sezonas atklāšanā Biķerniekos triumfē Bērziņš; uz pjedestāla arī Baumanis un vēl viens Bērziņš

Rolands Bērziņš neslēpa savu prieku, un to, ka viņam tiks dota iespēja sevi pierādīt arī šogad Drift Masters posmā. Otrais šoreiz Jānis Bērziņš, kurš sev uzdāvināja noteikti patīkamu dzimšanas dienas dāvanu, kuru tieši svinēja sacensību dienā, bet trešais - Daniels Baumanis, kurš brauc pirmo gadu PRO klasē, un reizē apsveicam arī viņu ar viņa pirmo pjedestālu.

Pro2 klasei šis bija Latvijas un Baltijas čempionātu posms, tādēļ arī šeit uz starta stājās 31 dalībnieks no Latvijas, Lietuvas, Izraēlas un Igaunijas. Atšķirībā no PRO klases kvalifikācijā šeit labāk veicās mūsu kaimiņiem – uzvaru ar iespaidīgiem 95 punktiem izcīnīja junioru braucējs no Lietuvas, kam sekoja latvieši Ronalds Šaltens un Dāniels Lācis.