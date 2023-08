Madeiras ceļvedis: 11 lietas, kas jāizdara, atpūšoties šajā salā

Ar auto izbraukt caur ūdenskritumu

Madeirā ir iespējams izbaudīt patiešām unikālu pieredzi – ar auto izbraukt caur ūdenskritumu. Lai to piedzīvotu, dodies uz Anjosas ūdenskritumu (Cascata dos Anjos), kas atrodas vien 25 kilometrus uz rietumiem no Madeiras galvaspilsētas Funšalas, 30 minūšu brauciena attālumā no pilsētas.