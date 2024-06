Leģendām apvītā Roda: 11 lietas, kas jāizdara, atpūšoties šajā salā

Izbaudīt termālo avotu dziedinošo spēku

Kallithea termālo avotu dziednieciskā ietekme zināma jau kopš antīkiem laikiem. To sārtais ūdens vienmēr ir 19 grādu siltumā un ieplūst pasakaini skaistā un labiekārtotā līcītī, kurā varat baudīt gan dziednieciskā ūdens spēku, gan brīnišķīgos skatus.

Iepazīt Rodas tradicionālās kultūras mantojumu

Īpašus iespaidus var gūt, apmeklējot kādu no Rodas daudzajiem ciematiņiem, kuru iedzīvotāji joprojām tur godā tradicionālo grieķu zemnieku dzīvesveidu. Senajā Kaskinu ciematā skatāmas tradicionālās Rodas mājas ar oļu mozaīkas grīdām un pagalmiem. Kalnu ciematiņš Siaņa slavens kļuvis ar savu medu un saldeni dedzinošo vīnogu kandžu souma, ko var nopirkt ceļmalas pārdotavās. Rodas iedzīvotāji sezonas laikā no maija līdz oktobrim laiku velta atpūtnieku apkalpošanai un izklaidēšanai, nodarbojoties ar veikalu, viesnīcu un cita veida uzņēmējdarbību, kā arī amatniecību un rokdarbiem, ko pārdod suvenīru veikaliņos. Mazajos lauku ciematiņos iegādājamas tikai Rodā atrodamas lietas, pašu rodiešu darinājumi.

Iegādāties vietējā ražojuma suvenīrus

Dodoties mājup no Rodas salas, līdzi jāņem dabiskā olīveļļa un no tās ražotās ziepes, timiāna un priežu medus ar riekstiem, vīns, izšuvumi un austās segas, spilvendrānas un galdauti, pušķiem rotātas čības, no koka, dzintara un metāla darinātie dažāda izmēra rožukroņi, kurus vietējie iedzīvotāji novieto pie sienas veiksmei, kas mājās palicējiem stāstīs stāstus par zilzaļā ūdens apskaloto un jūras vējiem appūsto kalnaino salu ar auglīgiem vīna dārziem un olīvkoku birzīm.