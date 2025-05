Meta sāks izmantot publisko lietotāju saturu Eiropā, lai apmācītu savu mākslīgo intelektu

Sākot no nākamās nedēļas, amerikāņu tehnoloģiju uzņēmums Meta sāks trenēt savus mākslīgā intelekta (AI) modeļus ar publiskiem ierakstiem, komentāriem un fotoattēliem no Instagram, Facebook un Threads. Lieli mākslīgā intelekta valodas modeļi, uz kuriem balstās tādas lietojumprogrammas kā ChatGPT vai Meta mākslīgā intelekta asistents, tiek apmācīti, izmantojot milzīgu daudzumu teksta datu no dažādiem avotiem, to skaitā grāmatām, tīmekļa vietnēm, rakstiem un sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Aprīlī Meta paziņoja, ka no 27. maija tās mākslīgā intelekta (AI) tērzēšanas robots šādi tiks apmācīts arī Eiropā.