Lai veiktu pilnvērtīgu visu valsts autoceļu stāvokļa uzlabošanu, kas ietver gan to būvniecību, gan uzturēšanu, kā arī mērķdotāciju pašvaldību ceļiem vismaz 25% apmērā, būtu nepieciešami 816,4 miljoni eiro gadā, norāda SM.

Likuma "Par autoceļiem" noteiktais autoceļu finansējuma apmērs atbilstoši 2025. līdz 2027.gada nodokļu iekasējuma plānam paredzams no 817 līdz 863 miljonu eiro, kas ļautu ievērojami uzlabot valsts autoceļu stāvokli. Tomēr no valsts budžeta finansējuma ceļu atjaunošanai ik gadu tiek piešķirts vai to plānots piešķirt 306 līdz 362 miljonus eiro.