"Latvijas valsts mežu" peļņa šogad pirmajā ceturksnī sasniegusi vairāk nekā 57 miljonus eiro

Vadības ziņojumā arī minēts, ka šogad pirmajā ceturksnī LVM apgrozījumā 1,2 miljonus eiro veidoja ieņēmumi no meža koku sēklu un stādu pārdošanas, kas ir par 500 000 eiro vairāk nekā tādā pašā periodā gadu iepriekš. Tāpat uzņēmums realizēja par 4,6 miljoniem vairāk stādu nekā 2024.gada attiecīgajā periodā, kopumā realizējot 10,35 miljonus meža koku stādu, tostarp ārējiem klientiem - 3,75 miljonus stādu, no kuriem 2,01 miljons stādu eksportēti.

Uzņēmums trīs mēnešos arī guva 800 000 eiro no minerālo materiālu un to maisījumu tirdzniecības ārējiem klientiem 285 100 kubikmetru apmērā, kas ir par 79% vairāk nekā tādā pašā periodā gadu iepriekš, 80 000 eiro - no rekreācijas un medību ārējiem pakalpojumiem, bet 140 000 eiro - no biznesa sistēmu risinājumu ārējām izstrādēm un pakalpojumiem.