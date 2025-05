Labklājības ministrija demogrāfijas politikas uzlabošanai vēlas vismaz 150 miljonus eiro

Viena no LM prioritātēm ir bērna kopšanas pabalsta par bērnu līdz pusotra gada vecumam apmēra palielināšana.

Ja tiek lemts paaugstināt pabalstu no esošajiem 171 eiro mēnesī līdz 50% no ienākumu mediānas jeb 425 eiro nākamgad (turpmākajos gados pabalsta apmērs tiktu pārskatīts automātiski atbilstoši ienākumu mediānas izmaiņām), tad 2026.gadā bērna kopšanas pabalsta pārskatīšanai un arī sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai pensiju, bezdarba un invaliditātes apdrošināšanai no paaugstinātā pabalsta apmēra būtu nepieciešami 72,2 miljoni eiro.