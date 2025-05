Vai tev arī dažkārt ir tā, ka vienlaikus gan gribas elektroauto, gan arī to negribas? Jo it kā jau tie ir ievērojami ekonomiskāki un draudzīgāki dabai, tajā pat laikā, ir baigi pierasts pie iekšdedzes dzinējiem un nav sajūtas, ka vajadzētu baigi pārspīlēt ar kļūšanu pārāk zaļam. Vai arī gluži pretēji – prasās kļūt zaļākam, bet pārāk nesajūsmina ideja katru otro dienu stundu lādēt savu auto uzpildes stacijā vai arī vakaros stiept no hruščovkas ceturtā stāva loga ārā pagarinātāju, jo ne jau visi dzīvo privātmājās Pierīgā.