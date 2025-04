Teicamas higiēnas un dzīvnieku labturības rezultāts – mājputnu gaļa bez antibiotikām

Lisakovska norāda, ka viens no iemesliem, kas ļauj putnkopjiem gūt panākumus zāļu lietošanas samazināšanā, ir pilna cikla ražošana, kas nodrošina visa ražošanas procesa kontroli, sākot no māšu ganāmpulka līdz pat gaļas ieguvei.

“Ir jāievēro stingra kārtība jau no paša gaļas ražošanas pirmā soļa - broileru vaislas ganāmpulka,- jo veselīgi vaislas putni nodod imunitāti arī pēcnācējiem. No vaislas ganāmpulka iegūst inkubācijas olas, kas tālāk nonāk inkubatoros. No olām, pēc 21 dienas, izšķiļas cāļi, kurus izaudzējot iegūst mājputnu gaļu. Šeit ārkārtīgi svarīgas ir tehnoloģiskās nianses — vienmēr pareizā temperatūra, mitrums un teicami biodrošības apstākļi, lai neiekļūtu nekādas infekcijas,” stāsta Lisakovska.