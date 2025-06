Laikmets, kurā dati ir valūta – IT ir uzņēmējdarbības neredzamais dzinējspēks

No drošības līdz inovācijām, no attālināta darba līdz globālām iespējām – IT klātbūtne veido mūsdienu uzņēmējdarbības identitāti un kvalitatīvi speciālisti ir svarīga šīs sistēmas daļa. Turpinājumā vairāk par to, kādus uzdevumus uzņēmumā pilda informācijas tehnoloģijas, ko ietver mūsdienīgas IT studijas un kurp lūkoties, lai iegūtu kvalitatīvu izglītību informāciju tehnoloģiju jomā.

Viens no svarīgākajiem IT uzdevumiem mūsdienās – drošība. Kiberuzbrukumi, datu noplūdes, identitātes zādzības – mūsdienās tie vairs nav tikai filmu cienīgi sižeti, bet daudzu uzņēmumu ikdienas realitāte. Tieši tāpēc IT drošība šodien ir viens no uzņēmējdarbības pīlāriem, jo kļūmes šajā jomā maksā dārgi – apdraudētas var būt gan uzņēmuma finanses, gan reputācija. Kā norāda Biznesa augstskolas Turība IT fakultātes dekāns un asociētais profesors Jānis Pekša, “Uzņēmuma spēja aizsargāt sevi nav tikai IT nodaļas uzdevums – tā kļūst par visas organizācijas stratēģisku virzienu. 21. gadsimtā informācijas tehnoloģijas ļauj nodrošināt gan fizisku, gan digitālu drošību, izmantojot dažādus rīkus, metodes, paņēmienus un lietojumprogrammas, kuru pamatā ir pielietots mākslīgais intelekts. Tas nozīmē, ka mākslīgais intelekts ļauj uzņēmumiem ne tikai prognozēt potenciālos apdraudējumus, bet arī automātiski reaģēt uz tiem, līdz minimumam samazinot cilvēkfaktora ietekmi.” Tas nozīmē, ka IT jomā strādājošajos jāveicina stratēģiskā domāšana, tiem jābūt vispusīgiem speciālistiem.