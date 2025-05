Kluss un ērts, kā elektroauto, bet nav jālādē. Kā tas iespējams?

Tā ir tā sajūta, kas rodas, vadot elektroauto. Viss it kā notiek pats no sevis – nekas baismīgi skaļi nerūc, nekas netrīc un nekratās no tā, ka motors nolēmis sākt raustīties, kad ielikts nepareizajā robā. Vienkārši sēdi un baudi braucienu. Tieši tāda ir sajūta, sēžot pie jaunā Nissan Qashqai e-POWER stūres.