Baltijas 100 enerģētikas nozares vadošie līderi tiksies Rīgā nozīmīgā forumā

“Baltijas Elektro Sabiedrība” ir viens no vadošajiem elektrovairumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā, kas arī ir vienīgais starptautiskais šada tipa uzņēmums Latvijā. Šajā nozarē tas darbojas jau 30 gadus, no tiem 25 gadus ietilpst Würth grupā. Tas nodrošina risinājumus ārējo un iekšējo inženiertīklu un apgaismojuma izbūvei, ūdensapgādei, telekomunikācijām un viena no jaunākajām uzņēmuma darbības jomām ir saules paneļu un saules parku izbūve.