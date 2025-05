Re:Baltica jau vēstīja , ka daļu no daudzajiem pilsētas būvniecības līgumiem — vismaz 38 miljonu vērtībā — saņēma atstādinātā mēra ģimenei piederoši uzņēmumi.

Piemineklis bankrotam

Viens no lielākajiem maksājumiem šogad un arī turpmāk būs par tukšo SPA. 2025. gadā par to Valsts kasei jāatdod 200 tūkstoši eiro.

Bartaševiča dome bija iecerējusi to uzcelt un tad atrast investoru. Tas blakus uzbūvēs viesnīcu, un uz pilsētu plūdīs tūristu straumes – galvenokārt no Baltkrievijas un Krievijas. Taču iespaidīgā ēka, kas izmaksāja 12 miljonus, joprojām stāv tukša. Skaidrs, ka nekādi krievi un baltkrievi pārskatāmā nākotnē to apkārt negāzīs. Bet pilsētnieki ik mēnesi par tās uzturēšanu vien maksā 5000 eiro.