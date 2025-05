Skaties, ko tu ēd Kā izvairīties no kļūdām, izvēloties un gatavojot putnu gaļu

Podkāsta "Skaties, ko tu ēd" otrajā epizodē sarunas vadītājs Jānis Lielpēteris studijā tiekas ar sertificētu uztura speciālisti Lizeti Pugu un pārtikas tehnoloģi, uztura konsultanti Dzintru Koktu. Šoreiz saruna fokusējas uz to, kāpēc uzturā ir nepieciešams iekļaut bez antibiotikām audzētu putnu gaļu, kā to pareizi pagatavot, lai gaļa nezaudētu savu uzturvērtību, kāda ir olbaltumvielu nozīme veselīgā ēdienkartē, un kā izvairīties no biežāk pieļautajām kļūdām, izvēloties un gatavojot putnu gaļu.