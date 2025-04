Putnkopības nozare izvēlas ilgtspēju un kvalitāti – iemesli izvēlēties bez antibiotikām audzētu mājputnu gaļu

Lielākie mājputnu audzētāji realizē aprites ekonomikas principus, investējot biogāzes ražošanā no mājputnu kūtsmēsliem un būvējot saules elektrostacijas, lai nodrošinātu, ka putnkopībā izmantotā enerģija nāk no atjaunojamiem avotiem.

Viens no galvenajiem putnkopības nozares sasniegumiem ir antibiotiku izskaušana. Tas nozīmē, ka putni aug veseli, un visā to dzīves laikā nav nepieciešamības izmantot antibiotikas. Izvairīšanās no antibiotikām ir būtisks solis ceļā uz ilgtspēju, jo tas ne tikai uzlabo dzīvnieku labturību, bet arī palīdz aizsargāt vidi, novēršot augsnes un ūdens piesārņojumu.