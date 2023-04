Kā pareizi lietot dzelzs preparātus, lai paaugstinātu tā līmeni organismā

Viens no biežākajiem dzelzs deficīta cēloņiem ir tās nepietiekamība ikdienas uzturā.

Hēma dzelzs atrodama dzīvnieku valsts produktos, savukārt nehēma dzelzi satur gan dzīvnieku, gan augu valsts produkti. Lai gan hēma dzelzi ķermenis spēj vieglāk uzsūkt un nogādāt asinsritē, ēdienkartē ir svarīgi iekļaut abu veidu dzelzi. Hēma dzelzi iespējams uzņemt , uzturā iekļaujot dažāda veida gaļu – liellopu, vistu, cūkgaļu –, aknas un zivis, savukārt nehēma dzelzi var uzņemt , ēdot vārītus zirņus, sojas pupiņas un tofu. Nehēma dzelzs uzsūkšanos sekmē C vitamīns, tāpēc maltīti ieteicams papildināt ar piedevām, kas to satur, piemēram, papriku, brokoļiem un pētersīļiem. Vislabāk C vitamīnu saturošos produktus būtu lietot termiski neapstrādātā veidā.