Putnkopība samazina ietekmi uz vidi

Klimata izmaiņas būtiski ietekmēs lauksaimniecisko ražošanu, tāpēc ir svarīgi, ka lauksaimnieki jau šobrīd ievieš dažādas tehnoloģijas un saimniekošanas prakses, kas samazina saimniekošanas ietekmi uz vidi un klimatu. No vienas puses lopkopība ir viens no būtiskiem SEG emisiju radītājiem, bet no otras puses lopkopība var nodrošinās arī ievērojamu daļu no nepieciešamajiem seku mazināšanas pasākumiem.