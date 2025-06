Noskaties “De facto” pēta sankciju apiešanu: Baltkrievu karbamīds Eiropā nonāk caur Latviju

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks sankciju jautājumos Paulis Iļjenkovs raidījumam uzsvēra, ka jebkuru minerālmēslu importam no Baltkrievijas ir būtiski paaugstināts sankciju pārkāpšanas risks. Tāpēc Latvijas uzņēmējiem šajos darījumos ir rūpīgi jāizvērtē otra sadarbības puse, it īpaši tie ir iekļauti Polijas sankciju sarakstā.

Taču vairāki Latvijas uzņēmumi vai nu nav redzējuši šo informāciju, vai nav to ņēmuši vērā. Piemēram, šī gada sākumā uzņēmums “Astramar Liepāja” ir noslēdzis līgumu par karbamīda piegādēm ar Baltkrievijas uzņēmumu “Tehnospetsrading”, kuru Polija ir iekļāvusi savā nacionālo sankciju sarakstā. “de facto” zināms, ka šajā gadījumā dokumentos uzrādīts garš loģistikas ceļš, kur it kā Turkmenistānā ražotu karbamīdu Kazahstānas uzņēmums pārdeva vienam Baltkrievijas uzņēmumam, tas – otram un tikai tad – Latvijas kompānijai. Turklāt pēdējais no pārdevējiem “Technospetstrading” pats ražo karbamīdu, izmantojot “Grodno azot” izejvielas un tehnisko aprīkojumu. Jāuzsver, ka Liepājas uzņēmums ievedis mazāko daļu no visa karbamīda, kas ienācis Latvijā.