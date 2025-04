Uzņēmēja gēns - vai ar to piedzimst vai iegūst augstskolā?

Aicinājums studēt ir vērtīgs pats par sevi, tomēr, ja domā par uzņēmējdarbību, ir iespējams izvēlēties tādu augstskolu, kuru novērtē paši uzņēmēji. Ik gadu pētījumu centrs SKDS* veic pētījumu par to, kuru augstskolu studenti uzņēmējdarbības vidē ir visnovērtētākie un topa virsotnē gadu no gada redzamas vienas un tās pašas augstskolas. Augstskolas veiksmes stāstu komentē lielākās biznesa augstskolas līderes Baltijā - Biznesa augstskolas Turība rektore, profesore Zane Driņķe: “Esam vienīgā augstskola Latvijā, kurā fakultāšu dekāni paši ir attiecīgo nozaru eksperti, mācībspēku vidū ir attiecīgo jomu speciālisti. Viņi ir profesionāļi, kas zina jomu no A līdz Z. Turklāt studiju laikā studenti apgūst gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas veiksmīgai uzņēmējdarbībai. Studentiem mūsu augstskolā ir iespēja praktizēt – piedalīties tiesas procesā, veidot mārketinga kampaņas studijā, radīt uzņēmumus biznesa inkubatorā. Nešaubīgi varam arvien vairāk redzēt mūsu absolventus vadošos amatos gan publiskajā, gan privātajā sektorā.” Teorijas pārbaude praksē ir pamats tam, ka daudzi no augstskolas studentiem jau studiju laikā dibina savus uzņēmumus vai kļūst pieprasīti darbinieki pieredzējušu uzņēmēju acīs.