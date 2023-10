Neatklātā Jordānija: 7 iemesli doties ceļojumā uz šo valsti

Lai gan vēsturnieki par to vēl diskutē, Petras teritorija ir tikusi apdzīvota jau kopš 9. gs. p.m.ē. Iespējams, ka savulaik tā ir bijusi nabatiešu arābu karaļvalsts galvaspilsēta, kura pastāvēja no 4. gs. p.m.ē. līdz pat romiešu atnākšanai 106. gadā. Petras teritorija ir krietni prāva. Precīzs lielums mērvienībās ir grūti aplēšams, taču vietējie nereti veiksmīgi piedāvā tūristiem pilsētas apskati gan zirgu, gan arī ēzeļu mugurā. Līdz ar to vari iedomāties, ka kājām mērojamais attālums starp pilsētas objektiem ir samērā paliels.

Nevajadzētu Petras apskati sākt no galvenās ieejas, kura ir speciāli uzbūvēta kā tūristu pirmais pieturas punkts. Vislabāk pie stāvvietas Petras tuvumā noīrēt transportlīdzekli ar šoferi, kurš pieved apskates objektam no “sētas” puses. Šādi vismaz Petras apskata sākuma fāzē varēsi izvairīties no uzmācīgajiem andelmaņiem, kā arī varēsi jau praktiski uzreiz ieraudzīt vienu no Petras iespaidīgajām būvēm – svētnīcu.