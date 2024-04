“Turklāt ASV apzinās, ka satelītu navigācija vien nevar būt vienīgais risinājums. To lieliski ilustrē arī Boeing GBU-39/B un Raytheon GBU-53/B, kas abas ir maza diametra bumbas, bet apzīmētas kā SDB I un SDB II. Otrajai versijai ir līdzīgs 93 kilogramu svars un ne daudz lielāka 48 kilogramu kaujas galviņa, kā arī līdzīgs asuma diapazons no lidmašīnas līdz pat 110 km attālumam. Un galvenā atšķirība starp tām ir tā, ka GBU-53/B ir uzreiz četras augstas precizitātes vadāmības sistēmas: aktīvā radiolokatora galviņa, termovizora un pusaktīvā lāzera sistēma. Savukārt inerciālo ar satelītu izmanto tikai kā navigācijas līdzekli daļā lidojuma. Un to sāka izstrādāt 2006. gadā, tikai 4 gadus vēlāk nekā SDB I," skaidro “Defence Express”.