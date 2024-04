9 iemesli apmeklēt Tunisiju – valsti ar Austrumu šarmu un eiropeisku drošību

Precēm noteiktas cenas ir tikai lielveikalos, mazajos tās veidojas, pārdevējam runājoties ar pircēju. Sākumā noteiktā cena ir trīs līdz piecas reizes lielāka nekā reālā tirgus cena. Iepirkšanās ir kā teātris, kur pircējam, izdzirdot sākotnējo cenu, jāatmet ar roku un jāiet no bodītes laukā. Pārdevējs noteikti skries pakaļ un jautās pēc klientam izdevīgās cenas. To vari nosaukt mazu, bet ne apvainojoši zemu.

Leģendārās Kartāgas drupas

Kartāga savulaik bija viena no Romas impērijas varenākajām pilsētām. Romieši no iesākumā to atņēma feniķiešiem, tad turki Kartāgu atņēma romiešiem, tomēr, neskatoties uz to, ka katru reizi pilsēta tika pilnīgi nopostīta, tās teritorija joprojām glabā neskaitāmas vēstures liecības. Tādēļ ik gadu tūristu pūļi plūst uz Kartāgu, lai savām acīm skatītu romiešu pilsētu, iespaidīgu tempļu, amfiteātru, akveduktu, tirgus laukumu un pat tualešu drupas.