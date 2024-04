Makroekonomikas rādītāji var šķist pārāk sarežģīti un grūti sasaistāmi ar paša ikdienu. Taču pavisam cita lieta, ja uz tiem raugāmies caur Sviesta indeksu, ko Financenet izstrādājis īpaši TVNET+ lasītājiem. Iepriekšējā reizē no sviestmaižu dārdzības perspektīvas pētījām inflācijas procesus Latvijā, bet tagad vērtēsim, kā mūsu valsts iedzīvotāju pirktspēja izskatās uz Lietuvas un Igaunijas fona.

Pieņemts uzskatīt, ka Latvijā ir zemākās algas Baltijas valstīs. Un tā ir taisnība, ja mēs izmantojam sausās statistikas absolūtos skaitļus. 2023. gada laikā vidējā alga pirms nodokļu nomaksas Latvijā pieauga no 1435 eiro līdz 1692 eiro jeb par 18%. Lietuvā bija vērojams līdzīgs pieaugums - no 1927 eiro līdz 2207 eiro jeb par 15%, savukārt Igaunijā - no 1763 eiro līdz 2065 eiro jeb 17%.