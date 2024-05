Ņem vērā! Ieviestas izmaiņas vilcienu kustībā vairākās dzelzceļa līnijās

AS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) plānoto dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas darbu dēļ posmā Lielvārde-Skrīveri no šodienas līdz 5.jūnijam būs izmaiņas vilcienu kustībā Tukuma, Daugavpils, Indras, Rēzeknes, Zilupes, Madonas, Gulbenes un Aizkraukles virzienā, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV) pārstāvji.