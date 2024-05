Noskaties ABLV likvidatori cenšas no policijas piedzīt vairākus miljonus eiro

Policija savukārt tiesas prāvās visai bieži kā argumentu piemin to, ka

To piemin arī Latvijas Banka rakstiskā atbildē “de facto”. Lai gan tā nevar detaļās komentēt darījumus ar individuāliem tirgus dalībniekiem, no atbildes izriet, ka ABLV banka kopš likvidācijas uzsākšanas procentos ir vairāk saņēmusi nekā no viņiem ieturēts. Turklāt likvidējamai kredītiestādei ir tiesības, bet ne pienākums turēt naudu Latvijas Bankā.