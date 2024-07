No 2023. gada februāra līdz 2024. gada februārim Eiropas Savienības dalībvalstis importēja naftas produktus 3,1 miljarda eiro vērtībā no trim Turcijas ostām, kuras ir ļoti atkarīgas no fosilā kurināmā jūras pārvadājumiem no Krievijas. Eiropas Savienībai ir jānovērš šī sankciju nepilnība, lai pārtrauktu finansējumu Kremļa izvērstajam karam pret Ukrainu.