BP pieder 19,75% “Rosņeftj” akciju. Neraugoties uz to, ka kompānija ir pārtraukusi uzrādīt šīs akcijas savās finanšu atskaitēs un uzsvēra, ka “tiek izskatīti varianti, kā aiziet no Krievijas”, Kremļa noteikto ierobežojumu dēļ BP faktiski nekādi nevar pārdot šo aktīvu.

“TotalEnergies” pieder teju piektdaļa lielākā privātā gāzes ražotāja “Novatek” akciju. Tāpat “TotalEnergies” pieder daļas nozīmīgās Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes rūpnīcās. Pēc kara sākuma Ukrainā uzņēmums nepaziņoja par plāniem pamest Krieviju. Pašlaik “TotalEnergies” eksportē sašķidrināto dabasgāzi uz Eiropu no rūpnīcas “Yamal SPG”. Kompānija vēlējās veikt piegādes Eiropai arī no projekta “Arktik SPG-2”, taču atteicās no ieceres tikai pēc tam, kad ASV noteica sankcijas pret šo projektu.

Kas attiecas uz “Raiffeisen Bank International”, šī banka it kā grasījās pamest biznesu Krievijā jau pēc kara sākuma un ziņoja par to jau 2022. gada pavasarī, taču process joprojām tiek atlikts. 2. maijā bankas vadītājs Johans Štrobls paziņoja, ka banka “radikāli aktivizēs aiziešanas procesu no Krievijas šī gada trešajā ceturksnī”. Pirms tam kredītiestāde saņēma vēstuli no Eiropas Centrālās bankas ar prasību samazināt Krievijas klientu kreditēšanu par 65%, kā arī ievērojami samazināt starptautisko maksājumu pakalpojumu sniegšanu Krievijas klientiem. To banka ir gatava izdarīt tikai līdz 2026. gadam.