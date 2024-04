Pret atkarībām ar "skarbu mīlestību". Pretrunīgais "Sinanonas" kults

Jaunā dokumentālajā filmā “Sinanonas ceļš: Vai ārstēšana pārvērtās kultā?” (The Synanon Fix: Did The Cure Become A Cult?), kas skatāma LMT Viedtelevīzijā, atklāts, kā Dederihs 1958. gadā dibināja šo reliģisko kustību kā alternatīvu Anonīmajiem alkoholiķiem, ņemot vērā, ka “AA” tolaik nesniedza palīdzību cilvēkiem, kuri bija atkarīgi no citām narkotikām.