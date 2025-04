Mēs esam tas, ko mēs ēdam. Uztura studijas - investīcija nākotnē

Ķermeņa svars nav vienīgais, ko tiešā veidā ietekmē uzturs. Kā pierādīts daudzos pētījumos visā pasaulē, arī viens no mentālās veselības pamatiem balstīts tieši sabalansētā un veselīgā uzturā. Ja organisms saņem sabalansētu uzturu, smadzenes darbojas efektīvāk, savukārt uztura trūkumi vai nepareiza pārtikas izvēle var radīt hronisku nogurumu, trauksmi un pat depresiju. Smadzenes, būdamas viens no mūsu enerģiju patērējošākajiem orgāniem, nepārtraukti darbojas, patērējot lielu daļu organisma resursu. Tās darbojas kā sarežģīta bioloģiska sistēma, kas uzticīgi kalpo tik ilgi, cik ilgi tai tiek nodrošināti nepieciešamie elementi. Tā sauktais “laimes hormons” serotonīns, dopamīns un citi – vielas, kas nosaka mūsu garastāvokli, spēju tikt galā ar stresu un mentālo stabilitāti – tiek sintezēti no barības vielām, ko uzņemam ikdienā. Nav nejaušība, ka cilvēki, kuru uzturā dominē pārstrādāti produkti, cukurs un transtaukskābes, biežāk cieš no depresijas un trauksmes. Pētījumi pierāda, ka, piemēram, dārzeņiem, augļiem, olīveļļas un omega-3 taukskābēm bagātā Vidusjūras diēta būtiski samazina depresijas risku.