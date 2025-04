Ko studēt? Svarīgi jautājumi, uz kuriem rast atbildes studiju izvēlē

Saskaņā ar Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes datiem, darba tirgū pēdējo gadu laikā pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem IT speciālistiem, drošības, inženierzinātņu, veselības aprūpes, finanšu vadības un uzņēmējdarbības speciālistiem (Latvijas CSP, 2023) taču tas nebūt nenozīmē, ka citās jomās darbinieku pieprasījuma nav. Protams, lai veiksmīgi integrētos darba tirgū, ir svarīgi izvēlēties tādu studiju programmu, kas sagatavo speciālistus pieprasītās nozarēs un sniedz konkurētspējīgas priekšrocības, taču labi speciālisti ir pieprasīti visās jomās. Ik gadu pētījumu centrs SKDS veicis uzņēmēju aptauju, lai noskaidrotu, kuru augstskolu absolventus darba devēji novērtē visvairāk, īpaši biznesa izglītības jomā. No aptaujas rezultātiem var secināt, kuras augstskolas vislabāk sagatavo studentus reālajam darba tirgum. Turpina šī topa līderes privāto augstskolu vidū Biznesa augstskolas Turība rektore Zane Driņķe: “Esam gandarīti par to, ka Biznesa augstskola Turība turpina būt darba devēju atzītāko augstskolu pirmajā trijniekā. Mūsu devīze „Biznesa domāšana katrā programmā” noteikti ataino mūsu vērtības, un tās atspoguļojas arī darba devēju novērtējumā. Novērtējuma pamatā esošā ciešā sadarbība ar darba devējiem, kas pati par sevi nav Turības pašmērķis, bet gan ilgstoša darba rezultāts, lai dotu iespēju mūsu absolventiem iespējami droši un pārliecināti justies darba tirgū.”

Studiju programmu un studiju procesa kvalitāte ir kritērijs, kas mainās līdzi laikam. Ja kādreiz students bija gatavs sēdēt auditorijā un konspektēt lektora teikto, lai pabeidzot augstskolā krietnu laiku veltītu adaptācijai darba dzīvē, mūsdienās situācija ir pavisam citāda. “Studentu pieprasījums darba tirgū tieši norāda uz studiju programmu aktualitāti un kvalitāti,” norāda karjeras konsultante A. Zuba. Vaicāta par to, kas piesaista uzņēmēju interesi Turības studentiem, viņa turpina: “Prakse – tieši tas ir viens no būtiskākajiem uzdevumiem studiju laikā. Ne tikai apgūt teoriju, bet arī praktiski pārliecināties par teorijas darbību praksē.” Pētījumi norāda, ka praktiskā pieredze studiju laikā ir viens no galvenajiem faktoriem, kas veicina absolventu konkurētspēju darba tirgū, turpina Z. Driņķe: “Studiju procesā praksei ir jābūt, tas ir obligāts nosacījums. Biznesa augstskolā Turība tā tiek nodrošināta vairākos līmeņos, gan dodot iespēju studentiem reāli praktizēt, piemēram, piedaloties tiesas procesos un veidojot marketinga kampaņas, gan arī radot savus uzņēmumus biznesa inkubatorā. Tādā veidā students adaptāciju darba dzīvei iziet jau studiju laikā.” Kā norāda Z. Driņķe, viens no galvenajiem veiksmes faktoriem šajā gadījumā ir tas, ka augstskolas mācībspēku vidū ir attiecīgo jomu profesionāļi: “Esam vienīgā augstskola Latvijā, kur fakultāšu dekāni paši ir attiecīgo nozaru eksperti, tas ir milzīgs ieguvums studentiem un tieši tāpēc pie mums studē arī uzņēmēji.”