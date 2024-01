"Ceļojumam uz Madeiru ir tikai divi mīnusi." Divu latviešu pieredze un ieteikumi

Apartamentos mēs lielākoties gulējām tikai pa nakti, tāpēc, labi vien ir, ka izvēlējāmies ne to dārgāko versiju. Mašīnas īre mums četriem izmaksāja 120 eiro uz piecām diennaktīm, un par degvielu samaksājam 60 eiro, lai gan teju visas dienas bijām "uz riteņiem". Kopā visa lielā braukāšana mums katram izmaksāja tikai 40 eiro. Īrējot auto, viennozīmīgi ieteiktu izvēlēties mašīnu ar automātisko kārbu, un šoferim ir jābūt pieredzējušam, jo Madeirā ieliņas nereti ir ļoti šauras un stāvas.

Mēs bijām paņēmuši līdzi arī savas snorkelēšanas maskas, kas perfekti noderēja, pētot salas zemūdens pasauli. To es ieteiktu visiem, jo salā ir ļoti daudz snorkelēšanai piemērotu vietu.

Ir grūti izcelt tikai pāris konkrētas apskates vietas Madeirā, jo mēs bijām ļoti daudzās, un tās visas bija skaistas! Ja nu tomēr jāizvēlas viena, tad tas ir pārgājiens uz salas augstāko virsotni Pico de Ariero. Ceļš turp un atpakaļ mums aizņēma 8 stundas, bet cilvēks ar standarta labu fizisko sagatavotību arī to var mierīgi paveikt 6-7 stundās! Tas bija viens no skaistākajiem pārgājieniem, jo visu laiku esi kalnu ielenkumā. Skaista vieta instagramīgām bildēm ir ūdenskritums, kas no stāvas klints krīt tieši uz ceļa, bet jārēķinās, ka uz šo apskates vietu var nokļūt tikai ar auto.