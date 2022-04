Leģendārie turku saldumi: TOP10 kārumi, ko pārvest no Turcijas

Halvu gatavo no žāvētām un sasmalcinātām eļļas augu sēklām un saputotas karameļu masas. Ir pazīstami vairāki halvas veidi atkarībā no izmantotajām eļļas augu sēklām. Tā, piemēram, tahinas halvu gatavo no sezama sēklām, saulespuķu halvu no saulespuķu sēklām un to eļļas, zemesriekstu halvu no zemesriekstu kodoliem. Halvu var gatavot arī no citām riekstu šķirnēm un sojas pupām, kā arī no miltiem vai mannas, apgrauzdējot lielā daudzumā sviesta vai eļļas. Garšas dažādošanai halvai mēdz pievienot arī vaniļu, kakao pulveri vai rozīnes.