Kad skolas sadarbojas pāri robežām. Latvijas veiksmes stāsts eTwinning projektos

Savukārt, jaunākajā Erasmus+ projektā Find Your Way Through the Clouds!, kas tika īstenots sadarbībā ar Itāliju, 5-7 gadus veci bērni tika iesaistīti kosmosa un astronautu dzīves izpētē. Izmantojot praktiskas un digitālās aktivitātes, bērni būvēja raķetes, pilnveidoja savas angļu valodas un IKT prasmes, kā arī izveidoja video stāstu par kosmosu pētošo degunradzi Robertu. Projekts tika atzīts par 2024. gada nacionālo finālistu un saņēma īpašu balvu no Kosmosa izziņas centra.