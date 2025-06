Kā Meta un Yandex izmanto Android ierīces, lai slepeni ievāktu jūsu datus

Interneta drošības pētnieki no Radboudas Universitātes Digitālās drošības grupas “Local Mess” atklājuši jaunu Meta un Yandex izsekošanas metodi, kas potenciāli ietekmē miljardiem Android lietotāju. Facebook, Instagram un vairākas Yandex lietotnes saņem pārlūkprogrammu metadatus, sīkfailus un komandas no Meta Pixel un Yandex Metrica skriptiem, kas ir iegulti tūkstošiem tīmekļa vietņu. Metode apiet tipiskus privātuma aizsardzības līdzekļus, piemēram, sīkfailu dzēšanu, inkognito režīmu un Android atļauju kontroli. Tomēr atsevišķās interneta pārlūkprogrammās tā nedarbojas. Meta gadījumā “Local Mess” pētījumam jau ir sekojusi strauja reakcija, un, sākot no 3.jūnija, izspiegošana pārtraukta.