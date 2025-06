"Jelgavas tipogrāfija" cietusi kiberuzbrukumā

Viņš sacīja, ka kiberuzbrukums veikts naktī no svētdienas, 1.jūnija, uz pirmdienu, 2.jūniju. Jautāts, vai ir kādas aizdomas, kāpēc uzbrukums vērsts tieši pret "Jelgavas tipogrāfiju", Matrevics sacīja, ka tas viņam nav skaidrs.

Patlaban kompānija strādā pie uzņēmuma datu infrastruktūras un programmatūras atjaunošanas, un Matrevics prognozēja, ka to varētu paveikt līdz nākamās nedēļas sākumam. Tad arī tipogrāfija varētu atsākt darbu pilnā apmērā.

Jautāts, kādi varētu būt kiberuzbrukuma radītie zaudējumi, Matrevics sacīja, ka to ir diezgan grūti aplēst. Matrevics skaidroja, ka tipogrāfijas apgrozījums ir aptuveni 1,5 miljoni eiro mēnesī, līdz ar to tikai apgrozījumam nodarītie zaudējumi ir aptuveni ceturtdaļa no šīs summas.