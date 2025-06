Sākušās cīņas par Baltijas jūras gāzes cauruļvadiem. ASV pozīcija neskaidra

Amerikāņu uzņēmējs Stīvens Linčs, kuram ir pieredze uzņēmējdarbībā ar Krieviju un kurš tiek uzskatīts par Donalda Trampa atbalstītāju, maija sākumā apmaksājis cauruļvada “Nord Stream-2” operatora parādu kreditoriem. Tagad Linčs cenšas iegādāties “Nord Stream-2”, lai oficiāli to pārņemtu no Krievijas ietekmes. Savukārt Eiropas Komisija šonedēļ sagatavoja sankciju projektu, lai līdz 2027.gadam pilnībā pārtrauktu Krievijas gāzes importu, kas pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā veidoja 45% no kopējā Eiropas gāzes patēriņa, bet pašlaik ir sarucis līdz aptuveni 19%. Pagaidām nav skaidras atbildes uz jautājumiem, vai sankcijas izdosies apstiprināt un vai krievu gāze uz Eiropu nākotnē neplūdīs pa “amerikāņu” cauruļvadu.