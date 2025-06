Gada pirmajos piecos mēnešos Latvijā reģistrēto uzņēmumu skaits pieaudzis par 8,2%

Ārvalstu kapitāls reģistrēts nepilniem 12% jauno uzņēmumu. Lielākais to vidū ir SIA "Intercorp Latvia", kura pamatkapitālā 150 000 eiro ieguldījis Francijas "Intercorp Holdco SAS". "Lursoft" dati liecina, ka ieguldījumi no Francijas maijā reģistrēti deviņos jaunajos uzņēmumos. Visvairāk ārvalstu ieguldījumu pagājušajā mēnesī reģistrēts no Ukrainas (14 uzņēmumi), Indijas (11 uzņēmumi) un Igaunijas (10 uzņēmumi).