Latvijas e-komercijas platforma “Trodo” atzīta par Baltijas eksporta līderi

No pašiem pirmsākumiem Trodo komanda ir darbojusies ar ilgtermiņa skatījumu, veidojot platformu tā, lai to būtu pēc iespējas vieglāk paplašināt. Kamēr daudzi uzņēmumi sākotnēji koncentrējas uz vietējo tirgu, Trodo jau no pirmsākumiem fokusējās uz Ziemeļvalstīm.