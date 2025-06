Baltijas enerģētikas līderu forums: stratēģiskā vīzija nākotnei

Latvijai ir potenciāls būtiski palielināt elektroenerģijas ražošanas apjomus no AER – saules, vēja un ūdens. Mēs varam attīstīt daudz lielākas ražošanas jaudas, bet ir jādomā arī tā noiets – ko mēs ar to saražoto enerģiju nākotnē darīsim. Viens no risinājumiem ir piesaistīt liela apjoma datu uzkrāšanas un apmaiņas centrus vai citus tehnoloģiju un ražošanas uzņēmumus, kas patērē daudz enerģijas. Piemēram, saskaņā ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras 2024.gadā publicēto ziņojumu līdz 2028.gadam Īrijā datu centri patērēs gandrīz 30% no valstī izmantotās elektrības. Arī par Latviju ir interese šīs nišas investoriem, tā kā tas ir laika jautājums, ka tie arī būs pie mums kā lieli enerģijas patērētāji.