Saturieties! Vairāk jaudas, komforta un augstāka līmeņa drošība - jaunie Xiaomi elektriskie skrejriteņi

Abu skrejriteņu dzinēji darbojas arī kā ģeneratori, piemēram, braucot lejup no kalna, palaižot vaļā akseleratoru, bremzējot, skrejriteņa dzinējs lādē bateriju. Lietotnē var izvēlēties vienu no trim enerģijas atjaunošanas (rekuperācijas) līmeņiem. Skrejritenī “Xiaomi Electric Scooter 5 Max” ir integrēta arī viedā enerģijas atjaunošanas funkcija, kas, ņemot vērā situāciju, pati izvēlas enerģijas atjaunošanas intensitāti. Izmēģināju šo funkciju ne reizi vien, tā ir patiešām noderīga, pagarina nobraukto attālumu: braucām divatā (personas ar vienādu svaru) pa to pašu ceļu, tikai viens no mums brauca ar skrejriteni “Xiaomi Electric Scooter 5 Pro”, kuram nav šādas funkcijas, bet otrs – ar “Xiaomi Electric Scooter 5 Max”. Abu skrejriteņu dzinēja jauda un baterijas ietilpība ir identiska, taču, ieslēdzot skrejriteņa “Xiaomi Electric Scooter 5 Max” viedo enerģijas atjaunošanas funkciju, tā baterijā enerģijas vienmēr bija vairāk.