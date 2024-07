Caureja... ceļojums cauri?

Alkohola lietošana no caurejas nepasargā. Iereibušu cilvēku attieksme pret piesardzības pasākumiem nereti kļūst vieglprātīgāka, līdz ar to caurejas risks nevis mazinās, bet paaugstinās. Spēcīgie pretcaurejas līdzekļi pieļaujami tikai tad, ja tiešām nevar citādi. Tie “aizbāž” zarnu traktu, neļaujot izvadīt ārā caurejas izraisītājus mikroorganismus, un tas var atstāt paliekošas sekas. Antibiotiku gādāšana priekšdienām arī nav atzīstama, jo ceļotājs nevar zināt, kāds ir caurejas izraisītājs. Antibiotikas darbojas tikai pret baktērijām, bet vīrusu un parazītu gadījumā tās nelīdz, turklāt var izraisīt nepatīkamas blaknes, kā arī veicināt antibiotiku rezistenci, kas ir ļoti nopietna problēma visā pasaulē. Toties neatkarīgi no caurejas izraisītāja ir vēlams lietot probiotikas. Tie ir dzīvi mikroorganismi, kas, uzņemti pietiekamā daudzumā, labvēlīgi ietekmē saimniekorganisma veselību. Viena no pasaulē vislabāk izpētītajām probiotikām ar klīniski pierādītu iedarbīgumu ir rauga sēnīte Saccharomyces boulardii, kas efektīvi palīdz cīņā ar kaitīgo mikroorganismu radītajiem toksīniem, neļauj caurejas izraisītājiem iekļūt zarnu sieniņu šūnās, sekmē pareizas zarnu mikrofloras atjaunošanos un iekaisuma mazināšanos. Aptiekās var iegādāties Saccharomyces boulardii saturošu bezrecepšu medikamentu Enterol, kas droši lietojams gan pieaugušajiem, gan bērniem, sākot no zīdaiņu vecuma.